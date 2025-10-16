본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

영주시, ‘관사골 ON’ 개최… 도시재생 이후 공동체 활력 이어간다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.16 18:42

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도시재생 사후관리사업

주민 주도 마을 화합 행사

경북 영주시는 16일 관사골마을센터 일원에서 '관사골 ON-사람과 공간을 잇는 곳 관사골' 행사를 개최했다.


이 행사는 영주시가 추진 중인 도시재생 사후관리 공모사업의 하나로, 도시재생사업 완료 이후에도 마을의 활력을 유지하고 주민 주도의 공동체 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

행사는 개막 인사를 시작으로 △지역 예술인 공연 △신·구세대가 함께하는 레크리에이션 △'쿵덕쿵 쿵떡먹기' 체험 등 다채로운 프로그램이 진행돼 주민과 방문객이 함께 어울리는 화합의 장이 펼쳐졌다.


'관사골 ON'은 '켜다(ON)'의 의미처럼 공간이 열리고 관계가 이어지는 마을 회복 프로젝트로, 도시재생사업 완료 이후에도 주민이 주체가 돼 마을의 지속 가능한 생명력을 이어가는 모범적 사례로 평가받고 있다.


시 관계자는 "이번 행사는 도시재생 이후에도 공동체의 불이 꺼지지 않도록 주민이 함께 만들어가는 지속 가능한 마을 모델을 보여주는 자리였다"며 "주민공동체 활성화 모델이 다른 지역으로 확산할 수 있도록 사후관리사업을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.

관사골은 영주시의 대표적인 새뜰마을사업 완료 지역으로, 노후 주거지 개선과 마을 기반시설 확충, 마을센터 건립, 관사골협동조합 설립 등을 통해 살기 좋은 마을로 새롭게 탈바꿈한 곳이다.

영주시가 ‘관사골 ON’ 행사를 열고 있다. 영주시 제공

영주시가 ‘관사골 ON’ 행사를 열고 있다. 영주시 제공

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기