본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

나광국 전남도의원 "송광사·대흥사 등 체계적 관리"

호남취재본부 이준경기자

입력2025.10.16 16:10

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도의회, 전통사찰 보존·지원 조례안 상임위 통과
노후사찰 보수·안전점검·화재예방 지원 근거 확보

전남도의회가 송광사, 대흥사 등 지역 내 전통사찰의 체계적 보존과 안전관리를 위한 조례안을 통과시켰다.


16일 도의회에 따르면 나광국 의원(더불어민주당·무안2)이 대표 발의한 '전라남도 전통사찰 보존 및 지원에 관한 조례안'이 지난 15일 소관 상임위 심사를 통과했다.

나광국 전남도의원.

나광국 전남도의원.

AD
원본보기 아이콘

이번 조례안은 ▲전통사찰과 사찰 시설 보수·복원·정비 사업 ▲정기 안전 점검·실태조사 ▲화재 사고 예방 시설 설치·관리 사업 등을 포함해 전통사찰의 보존과 안전관리 체계를 강화하는 내용을 담고 있다.

향후 조례가 제정되면 노후화된 전통사찰의 보존 및 안전 확보는 물론 도민이 체감할 수 있는 문화관광자원으로서의 활용 기반도 강화될 전망이다.


나 의원은 "전통사찰은 종교시설을 넘어 지역의 역사, 문화, 예술의 보고다"며 "조계종 삼보사찰인 송광사와 초의선사로 다도문화를 꽃피운 대흥사 등 전남의 사찰은 한국 불교문화의 정수를 간직한 정신적 유산이자 전남의 대표 문화 브랜드로 자리 잡았다"고 강조했다.


이어 "전통사찰이 단순한 관광자원을 넘어 지역문화의 중심으로 자리 잡아 다음 세대까지 이어질 수 있도록 도 차원의 적극적인 지원체계 마련에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

해당 조례안은 오는 23일 열리는 도의회 본회의에서 최종 심사와 표결을 거칠 예정이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포…"계약금 넣겠다" 전화 폭주한 분당[부동산AtoZ] [르포] "집 보러 온다더니 약속 취소" 썰렁한 마포... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

평균 연봉 1억에도…짐 싸서 나가는 이곳

손안의 AI슈퍼컴…젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

새로운 이슈 보기