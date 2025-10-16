모닝글로리, 현대백화점 목동점서 '모일페' 팝업스토어 운영

팝업 단독 선공개 신제품·한정 패키지 공개

모닝글로리는 17~26일까지 열흘간 현대백화점 목동점에서 모닝글로리 일러스트레이션 페어(모일페) 팝업스토어를 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 모닝글로리가 선보이는 첫 백화점 팝업스토어다.

모일페는 모닝글로리가 2021년부터 주최해 온 일러스트 작가 협업 프로젝트다. 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 MZ세대 팬덤을 보유한 인기 일러스트 작가의 굿즈를 체험하고 구매할 수 있다.

이번 행사에는 팔로워 약 15만명을 보유한 '리코더팩토리'를 비롯해 ▲예란 ▲소금툰 ▲후카후카스튜디오 ▲임듀이 ▲솜두 ▲연스텔 ▲수키도키 ▲팀백산 등 28명의 인기 일러스트 작가가 참여한다.

스티커, 마스킹 테이프, 메모지, 엽서, 필기구 등 다양한 다이어리 꾸미기 용품은 물론 가방, 인형, 키링 등 라이프스타일 소품을 선보인다. 참여 작가 전원이 팝업 현장에서만 단독 선 공개하는 굿즈나 패키지도 마련했다.

모닝글로리는 이번 팝업 공간을 수확의 계절 가을에 맞춰 '다꾸 농장' 콘셉트로 꾸몄다. 모닝글로리 대표 캐릭터 블루베어, 먼지 등을 활용한 포토존을 조성해 고객들이 직접 사진을 찍고 즐길 수 있는 공간으로 구성했다.

구매 고객을 대상으로 다양한 현장 이벤트도 진행한다. 모든 구매 고객에게는 특별 제작한 모일페 다꾸 농장 스티커를 증정한다. 1만원어치를 구매한 경우 뽑기 이벤트를 통해 ▲대형 블루베어 인형 ▲핑크베어 인형 ▲캐릭터 키링 등을 받을 수 있다.

또한, 행사 시작 3일간 5만원 이상 구매 고객에게는 작가 쪼야와 협업해 제작한 모닝글로리 아트 프리미엄 미용 티슈 세트도 증정한다. 팝업 현장 사진을 인스타그램에 올리면 추첨을 통해 네이버페이 포인트 쿠폰을 증정한다.

모일페 다꾸농장 팝업스토어는 현대백화점 목동점 유플렉스 지하 2층에서 운영된다.

모닝글로리 관계자는 "다꾸러들 사이에서 입소문을 타며 성장한 모일페가 첫 백화점 팝업스토어를 통해 새로운 고객을 만날 수 있게 돼 기대가 크다"고 했다.





최호경 기자



