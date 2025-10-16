SK엔무브, 印 아난드그룹과 손잡고 윤활유 시장 공략

세계 3위 자동차 시장 '인도' 본격 진출

합작법인 'SK엔무브 가브리엘 인디아' 설립

현지 파트너와 '지크' 브랜드 앞세워 확장

SK엔무브가 인도의 대표 자동차 부품기업 아난드그룹과 손잡고 인도 윤활유 시장 공략에 나선다.

SK엔무브는 전날인 15일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 아난드그룹 계열사 ''가브리엘 인디아(Gabriel India Limited)'와 합작법인 설립 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 새 법인명은 'SK엔무브 가브리엘 인디아'로, SK엔무브가 51%, 가브리엘 인디아가 49%의 지분을 각각 보유한다.

김원기 SK엔무브 사장(오른쪽)과 마헨드라 고얄 아난드그룹 사장 겸 최고경영자가 전날인 15일 서울 종로구 SK서린빌딩에서 합작법인 설립 계약을 체결한 후 기념사진을 촬영하고 있다.

SK엔무브는 이번 합작을 통해 세계 3위 규모의 자동차 시장인 인도에서 윤활유 사업을 본격 확대할 계획이다. 양사는 인도 전역의 판매 네트워크를 기반으로 브랜드 경쟁력을 높이고 프리미엄 제품 중심의 시장 진입 전략을 추진한다.

새 합작법인은 오는 12월 공식 출범 후 엔진오일, 기어오일, 산업용 윤활유, 전기차 전용 윤활유 등 다양한 제품을 현지 시장에 출시할 예정이다. 특히 도시화와 친환경 차 보급 확산으로 성장세가 예상되는 윤활유 수요에 대응해 고효율·저점도 제품군 중심으로 제품 포트폴리오를 구성할 방침이다.

인도자동차산업협회(SIAM)에 따르면 2024년 기준 인도 자동차산업은 승용차 510만대, 이륜차 2430만대, 상용차 110만대를 생산했다. 향후 5년간 연평균 4% 이상 성장할 것으로 전망돼 윤활유 수요도 함께 증가할 것으로 예상된다.

아난드그룹은 HL홀딩스, 헨켈 등 글로벌 기업과 13개 합작법인을 운영하며, 인도 전역에 구축된 유통망과 주요 완성차 업체와의 협력 경험을 보유하고 있다. SK엔무브는 프리미엄 윤활유 브랜드 '지크(ZIC)'로 대표되는 기술력과 신흥시장 영업 경험을 바탕으로, 현지 시장에서 브랜드 인지도를 빠르게 높일 계획이다.

안잘리 싱 가브리엘 인디아 및 아난드그룹 대표는 "가브리엘 인디아의 전국 유통망과 인도 시장 경험, SK엔무브의 우수한 윤활유 기술력이 결합해 빠른 시장 확대가 가능할 것"이라고 말했다.

김원기 SK엔무브 사장은 "아난드그룹과의 전략적 협력을 통해 인도 시장에서 프리미엄 브랜드로 자리매김하겠다"며 "윤활유 사업의 글로벌 성장 축을 한층 강화할 것"이라고 밝혔다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



