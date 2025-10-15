본문 바로가기
대통령실

대통령실 "10.15 부동산 대책, 시장·실수요자 반응 지켜보겠다"

송승섭기자

입력2025.10.15 16:46

강유정 대통령실 대변인이 9일 용산 대통령실에서 이스라엘 군의 한인 탑승 선박 나포 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강유정 대통령실 대변인이 9일 용산 대통령실에서 이스라엘 군의 한인 탑승 선박 나포 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

대통령실이 '10.15 부동산 대책'에 대해 "시장과 실수요자, 소비자의 반응을 지켜보겠다"고 15일 밝혔다.


강유정 대통령실 대변인은 이날 오후 용산 대통령실 브리핑에서 '오늘 부동산 대책을 어떻게 보고 있느냐'는 질문을 받고 "오늘 아침 발표가 된 것"이라면서 "조금 더 지켜보면서 시장과 실수요자 그리고 소비자들의 반응을 본 이후에 입장을 밝히는 것이 옳지 않을까 생각이 든다"고 답했다.

강 대변인은 "이재명 대통령께서는 언제나 주식시장이 활성화되고, 그 주식시장에 정말 마음 놓고 투자해서 이 부분이 건전하고 튼튼하게 성장하기를 바라고 계신다"고 덧붙였다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
