"몸싸움이나 거친 말 있어서는 안 된다"…법사위 차분한 대응 주문한 정청래

나주석기자

입력2025.10.15 15:13

정청래, 대법원 국감 자제 주문
다만, 공개발언에서는 사법부 비판 이어가

정청래 더불어민주당 대표가 15일 대법원 현장국감에 나선 국회 법제사법위원회를 상대로 차분한 대응을 주문해 눈길을 끌었다. 다만 정 대표는 박성재 전 법무부 장관의 구속영장이 기각된 것에 대해서는 공개발언을 통해 법원을 성토했다.


박수현 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 "오늘 대법원 현장 방문과 관련해 정 대표는 사전최고위에서 '법사위 현장 국감을 소란스럽게 할 필요가 없다'"며 "'몸싸움이나 거친 말이 있어서는 안 된다. 국민은 국회의원의 발언이 아니라 조희대 대법원장의 답변과 태도를 지켜보고 있다'고 발언했다"고 전했다.

조 대법원장을 비롯해 사법부를 상대로 비판을 주도했던 정 대표로서는 이례적인 언급이라 눈길을 끌었다.


정청래 더불어민주당 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2025.10.13 김현민 기자

박 수석대변인은 "국민들은 조 대법원장 답변과 국민을 대하는 태도를 주목하고 있다고 본다"며 "답변 안 하면 안 하는 대로 그 태도에 대해 국민 판단이 있을 것"이라고 말했다. 동행명령장 발부 가능성 등과 관련해서도 "(만약) 된다면 조 대법원장이나 대법원의 재판관 등 판사 등에 대한 직접적인 발부보다는 재판연구관 등 행정적 책임을 지고 있는 라인에 대한 동행명령장 발부로 최소화될 것"이라고 소개했다.


다만 정 대표는 이날도 최고위원 공개발언을 통해 조 대법원장을 비롯한 사법부에 대한 공세를 이어갔다. 그는 "법사위에서는 비겁하고 오만한 조 대법원장의 국민 무시 모르쇠 침묵이 국민 분노를 자아냈다"고 언급했다. 특히 박 전 장관 구속영장이 기각된 것과 관련해 "내란 반대는커녕 방조와 가담을 일삼은 이들에 대한 구속 수사를 신속히 해야 한다"며 "참담하게도 한덕수씨에 이어 어제 박 전 법무부장관에 대한 구속이 기각됐다"고 지적했다. 이어 "법원의 내란옹호인가? 내란척결에 대한 법원의 반격인가?"라고 거듭 물은 뒤" 이렇게 하면 사법부의 독립과 신뢰가 높아지는지 조 대법원장님이 대답 좀 해보라"고 질타했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
