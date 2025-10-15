위메이드 '레전드 오브 이미르' 글로벌 버전 28일 출시

한국·중국 등 제외 170개 국가 출시

지위믹스, 위믹스코인과 1대 1 교환

위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전을 오는 28일 170개국(한국·중국 등 제외)에 출시한다고 15일 밝혔다.

'레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전. 드림에이지 제공

'레전드 오브 이미르'는 신들의 몰락 이후 혼돈에 빠진 세계에서 운명과 질서를 되찾기 위해 싸우는 전사들의 대서사시를 그렸다. 언리얼 엔진 5 기반의 초현실적 그래픽과 압도적인 타격감, 손맛을 살린 액션 중심의 전투, 시네마틱 스토리텔링과 전 세계 이용자가 한 무대에서 맞붙는 대규모 서버 대전 등이 특징이다.

글로벌 버전은 플레이 앤 언(Play & Earn) 시스템을 통해 실질적인 가치를 이용자들에게 제공한다. 이를 위해 핵심 재화 '지위믹스'를 중심으로 쉽고 직관적인 토크노믹스를 구축했다고 위메이드는 설명했다. 이용자는 서버 대전 등 인게임 콘텐츠에서 획득한 지위믹스를 위믹스 코인과 1대 1로 교환할 수 있다.

사전 다운로드는 오는 26일부터며, 이용자는 구글 플레이와 애플 앱스토어, PC를 통해 게임을 미리 설치할 수 있다. 현재는 공식 사이트와 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스 플레이'에서 사전예약을 진행 중이다.





