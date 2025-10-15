본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

위메이드 '레전드 오브 이미르' 글로벌 버전 28일 출시

노경조기자

입력2025.10.15 14:09

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국·중국 등 제외 170개 국가 출시
지위믹스, 위믹스코인과 1대 1 교환

위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전을 오는 28일 170개국(한국·중국 등 제외)에 출시한다고 15일 밝혔다.


'레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전. 드림에이지 제공

'레전드 오브 이미르'의 글로벌 버전. 드림에이지 제공

AD
원본보기 아이콘


'레전드 오브 이미르'는 신들의 몰락 이후 혼돈에 빠진 세계에서 운명과 질서를 되찾기 위해 싸우는 전사들의 대서사시를 그렸다. 언리얼 엔진 5 기반의 초현실적 그래픽과 압도적인 타격감, 손맛을 살린 액션 중심의 전투, 시네마틱 스토리텔링과 전 세계 이용자가 한 무대에서 맞붙는 대규모 서버 대전 등이 특징이다.

글로벌 버전은 플레이 앤 언(Play & Earn) 시스템을 통해 실질적인 가치를 이용자들에게 제공한다. 이를 위해 핵심 재화 '지위믹스'를 중심으로 쉽고 직관적인 토크노믹스를 구축했다고 위메이드는 설명했다. 이용자는 서버 대전 등 인게임 콘텐츠에서 획득한 지위믹스를 위믹스 코인과 1대 1로 교환할 수 있다.


사전 다운로드는 오는 26일부터며, 이용자는 구글 플레이와 애플 앱스토어, PC를 통해 게임을 미리 설치할 수 있다. 현재는 공식 사이트와 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스 플레이'에서 사전예약을 진행 중이다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英 아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

웃던 '175억' 한남더힐…토허제 결국 묶였다

1800만원 짜리 명품 반지, 알고보니 불량품?…까르띠에 "환불 진행"

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

'K-게임' 李대통령 "게임산업 가능성 무궁무진, 규제·제도 바꿔가겠다"

파월 "향후 몇 달 내 양적긴축 중단" 시사…고용 하방 위험 경고

새로운 이슈 보기