장수군, '독감·코로나19' 무료 예방접종

내년 4월 30일까지

어린이·임신부·65세 이상 어르신 등 대상

전북 장수군이 15일부터 내년 4월 30일까지 겨울철 감염병 확산 예방을 위해 독감(인플루엔자)과 코로나19 예방접종을 시행한다.

독감 무료 예방접종 대상은 6개월~13세 이하 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신이다. 접종은 15일부터 진행된다.

이번 예방접종은 장수군에 주소를 둔 60~64세 어르신, 기초생활수급자, 차상위계층, 국가유공자, 장애인, 결혼이민자 등 취약계층은 27일부터 관내 보건기관에서 무료로 접종할 수 있다.

유료 독감 예방접종은 장수군민 중 접종 희망자를 대상으로 접종비 일부를 지원해 1만원의 유료 접종비로 예방접종을 받을 수 있다. 코로나19 무료 예방접종은 65세 이상 어르신, 면역저하자, 감염취약시설 입소자를 대상으로 진행한다.

65세 이상 어르신들은 독감과 코로나19 백신을 장수군보건의료원과 위탁의료기관에서 동시 접종할 수 있다. 서로 다른 부위에 접종해 안전성을 확보할 예정이다.

예방접종은 지역 위탁의료기관 7곳과 장수군보건의료원, 장계면 건강생활지원센터, 보건지소, 보건진료소에서 가능하다. 위탁의료기관 명단은 예방접종 도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

독감 예방접종은 장수군보건의료원에서 오는 27~31일 5일간, 장계면 건강생활지원센터에서 오는 22~23일 이틀간 집중 접종 기간을 운영한다. 자세한 사항은 장수군보건의료원 예방접종실로 문의하면 된다.

최훈식 군수는 "독감과 코로나19의 동시 유행 가능성이 높아진 만큼 동시 예방접종은 군민들의 건강을 지키는 가장 효과적인 방법이다"며 "군민 모두가 예방접종을 통해 올겨울 감염병 유행에 건강하게 대비하시길 바란다"고 말했다.





