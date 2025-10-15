본문 바로가기
중국 9월 소비자물가 0.3%↓…두 달 연속 하락

이승형기자

입력2025.10.15 11:20

생산자물가지수도 2.3% 하락

중국의 소비자물가지수(CPI)가 두 달 연속 마이너스를 기록하며 디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 우려가 커지고 있다.


15일 중국 국가통계국에 따르면 9월 CPI는 전년 동기 대비 0.3% 하락했다. 이는 전달 0.4% 하락한 것에 이어 두 달 연속 마이너스를 기록한 것으로, 로이터통신이 집계한 시장 전망치(-0.2%)보다 하락률이 높은 것이다.

9월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 2.3% 하락하며 로이터 전망치에 부합했다. 중국의 PPI는 2022년 10월부터 36개월째 마이너스를 기록 중이다.


도널드 트럼프 미국 행정부의 고율 관세 정책으로 전 세계가 인플레이션(물가 상승) 우려에 직면한 가운데, 반대로 중국은 수요 부진과 업계의 과도한 가격 경쟁으로 디플레이션 압박을 받고 있다.


중국 정부는 지난 3월 전국인민대표대회(전인대)에서 리창 국무원 총리가 비효율적이고 무질서한 '내권(內卷) 경쟁'을 단속하겠다고 발언한 이후 전기차, 태양광, 석유·화학, 철강 등 특정 산업을 지목해 저가 출혈 경쟁을 막겠다는 의지를 거듭 밝혀왔다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
