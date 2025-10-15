본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

종목·공시

비에이치아이, 사회공헌 활동 강화…"지역사회와 동반 성장"

유현석기자

입력2025.10.15 10:55

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

비에이치아이 는 글로벌적 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 기조가 강화됨에 따라 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대 전개해 나갈 계획이라고 15일 밝혔다.

비에이치아이, 사회공헌 활동 강화…"지역사회와 동반 성장"
AD
원본보기 아이콘

기업의 사회적 책임을 다하기 위해 지역사회 발전에 기여하고 상생협력 체계를 구축하는 등 '지역과 함께 성장하는 기업'으로서 역할을 강화할 것이라는 게 회사 측 설명이다.


실제 비에이치아이는 △아라나눔 △비사모 △사내 모금함 △어린이재단 후원사업 등 다양한 자체 사회공헌 프로그램을 꾸준히 운영 중이다. 이를 통해 경제적 어려움을 겪는 이웃들에게 최소한의 사회 안전망을 제공함으로써 '사랑을 나누는 기업 문화' 확산에 앞장서고 있다.

사내 봉사단 '아라나눔'은 임직원들이 자발적으로 참여해 사회공헌기금을 조성하고, 저소득 가정을 대상으로 생활비와 교복 등을 지원하는 등 지역 사회 복지 증진에 힘쓰고 있다. 또 다른 사회공헌 조직인 '비사모'는 임직원뿐 아니라 가족들이 함께 참여하는 봉사단이다. 가족 단위의 사회공헌 활동을 펼치고 있다.


통상 기업의 사회공헌 활동이 활발해질수록 △기업 신뢰도 및 브랜드 평판 제고 △사회적 리스크 완화 △투자 유치 및 ESG 평가 지표 개선 등 다양한 긍정적 효과가 발생하는 것으로 알려져 있다.


비에이치아이 관계자는 "회사의 성장에 발맞춰 앞으로도 지역사회와 공생하고 함께 발전하는 기업 문화를 만들어 나가겠다"며 "모든 임직원이 사회의 일원으로서 책임감을 가지고, 모두가 꿈꾸는 따뜻한 세상을 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 '세금 폭탄' 맞는 직무발명보상금 '로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

메타 "인스타그램서 청소년보호 강화…성인용 검색어 등 차단"

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

12만전자·50만닉스 간다는데…반도체 '투톱' 지금 사도 될까?

새로운 이슈 보기