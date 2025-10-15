"배들이 들어온다"… 부산시, 전국체전 개회식 연출 컨셉트 공개

17일 제106회 전국체육대회 팡파르… 바다·열정·예술 하나로

부산에 '배'가 들어온다. 부산항 터미널이 아닌 부산아시아드주경기장 그라운드로 전국의 4만 인파가 몰려든다.

부산시(시장 박형준)는 25년 만에 부산에서 열리는 '제106회 전국체육대회' 개회식의 연출 콘셉트를 15일 공개했다.

오는 10월 17일 오후 6시 부산아시아드주경기장에서 열리는 개회식은 '글로벌 허브도시 부산에서, 하나되는 대한민국'을 비전으로 잡았다. 단순한 스포츠 행사를 넘어선 '종합 예술 쇼'가 연출될 예정이다.

개회식 총감독은 뮤지컬 연출가 박칼린이 맡았다. 태양의 서커스 기술감독 출신 로랑 스테마리 등 국내외 전문가들이 참여해 부산의 에너지를 예술로 담아낼 예정이다.

이번 개회식은 '박칼린 총감독의 역대급 그라운드 쇼'를 콘셉트로 부산의 정서와 역동성을 담은 스토리텔링에 초점을 맞췄다. 주제는 '배 들어온다, 부산!'이다. 실제 부산항 컨테이너 터미널을 옮겨온 듯한 초대형 무대가 설치된다.

개회식의 서막인 프리쇼(Preshow)는 부산항 터미널의 활기찬 현장을 역동적인 움직임으로 표현해 관객에게 생생한 현장감을 전달한다.

'쇼 1'에서는 뮤지컬 배우 최재림을 비롯한 출연진이 등장해 '부산을 테마로 한 옴니버스 뮤지컬'을 선보인다. 컨테이너에서 쏟아져 나온 배우들이 항구 도시의 성장과 부산 사람들의 꿈, 애환을 뮤지컬 서사로 풀어내며 감동과 희망의 메시지를 전한다.

'쇼 2'에서는 성화 점화식이 진행된다. 동래학춤의 고요하면서도 힘 있는 춤사위로 성화를 맞이한 뒤 최종 주자의 점화 퍼포먼스와 불꽃 쇼가 이어지며 개회식의 절정을 이끈다.

공식 행사는 오후 6시 30분 개식 통고와 함께 선수단 입장으로 시작된다. 선수단은 본부석 정면의 중앙관람석 방향으로 입장하며 시도 선수단을 비롯해 재외한인 선수단, 이북5도 선수단이 차례로 들어선다. 이어 애국가 제창, 선수 및 심판단 선서, 문화체육관광부 장관의 개회 선언, 부산시장 환영사, 개회사, 기념사 순으로 진행된다.

축하공연에는 밴드 데이브레이크와 가수 김태우가 무대에 올라 부산을 상징하는 응원가와 함께 관객이 참여하는 떼창 이벤트로 분위기를 끌어올릴 예정이다.

시는 개회식 당일 현장 혼잡이 예상돼 조기 방문과 대중교통 이용을 권했다.

박형준 부산시장은 "이번 개회식은 부산의 매력을 응축한 화합과 감동의 무대가 될 것"이라며 "선수들에게는 최고의 영광을, 시민에게는 자부심과 울림을 선사하는 축제의 장이 되길 기대한다"고 힘줬다.





