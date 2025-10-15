이스타항공, 내달 21일부터 日 가고시마 노선 취항

주 7회 매일 운항

이스타항공이 내달부터 인천-가고시마 노선에 취항한다고 15일 밝혔다. 이번 취항으로 일본 노선이 도쿄, 오사카, 후쿠오카, 삿포로, 오키나와, 구마모토, 도쿠시마 등 총 12개로 늘어난다.

이스타항공이 내달부터 인천-가고시마 노선에 취항한다고 15일 밝혔다.

인천-가고시마 노선은 11월 21일부터 주 7회 매일 운항한다. 가는 편은 15시 35분에 인천에서 출발해 17시 15분(현지 시각) 가고시마에 도착하고, 오는 편은 18시 10분에 현지에서 출발해 19시 50분 인천에 도착한다.

일본 규슈 최남단에 위치한 가고시마는 지브리 애니메이션 '원령공주'의 숲으로 알려진 '야쿠시마'와 '사쿠라지마 화산' 등 천혜의 관광 자원을 보유하고 있고, 기후가 온화해 연중 골프 여행이 가능한 휴양지로도 평가된다.

이스타항공 관계자는 "가고시마는 일본에서도 손꼽히는 온천과 골프의 명소로 한국 여행객들 사이에서 만족도가 높다"며 "이스타항공의 취항으로 더욱 많은 분이 다양한 일본 도시 여행을 즐기시길 바란다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



