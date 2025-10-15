본문 바로가기
GH, 장기 미매각 산단 용지 '파격가' 공급

이영규기자

입력2025.10.15 09:13

수정2025.10.15 09:51

경기주택도시공사(GH)가 6개 산업단지 내 지원시설 및 주차장 용지 18필지를 파격가에 공급한다.


이번 공급은 GH가 지난 9월 발표한 '3차 판매촉진책'의 후속 조치로 직전 공급 예정가격 대비 15% 할인, 할부이자 면제, 선납할인 시행, 계약금 비율 완화(10%→5%), 납부 기한 연장(2년→5년) 등의 혜택이 적용된다.

경기주택도시공사

경기주택도시공사

총 공급 예정 금액은 140억원이며 산업단지별로는 ▲파주선유 9필지(55억원) ▲파주월롱 1필지(10억원) ▲파주당동 1필지(2억원) ▲안성원곡 1필지(2억원) ▲평택오성 5필지(56억원) ▲장안첨단 1필지(13억원) 등이다.


GH는 이러한 판매 조건 완화를 통해 미매각 용지의 신속한 공급을 유도하고, 산업단지 활성화 및 지역경제 회복, 산업기반 확충에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

