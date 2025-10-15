[날씨]전국에 가을비…밤부터 수도권으로 확대

낮 최고기온은 20∼26도

수요일인 15일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.

서울 종로구 광화문광장 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 15∼16일 이틀간 예상 강수량은 제주도 10∼60㎜, 서해5도, 대전·세종·충남, 충북, 전북 10∼50㎜, 서울·인천·경기, 강원 영서, 대구·경북 남부, 울릉도·독도 10∼40㎜, 강원 영동, 광주·전남, 부산·울산·경남, 경북 중·북부 20∼60㎜ 등이다.

낮 최고기온은 20∼26도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 16.4도, 인천 17.5도, 수원 14.6도, 춘천 12.9도, 강릉 16.8도, 청주 16.7도, 대전 18.1도, 전주 17.8도, 광주 18.9도, 제주 22.9도, 대구 15.7도, 부산 18.9도, 울산 18.6도, 창원 18.8도 등이다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 0.5∼3.5ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



