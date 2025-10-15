본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[날씨]전국에 가을비…밤부터 수도권으로 확대

임춘한기자

입력2025.10.15 07:59

수정2025.10.15 08:04

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낮 최고기온은 20∼26도

수요일인 15일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.


서울 종로구 광화문광장 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문광장 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 15∼16일 이틀간 예상 강수량은 제주도 10∼60㎜, 서해5도, 대전·세종·충남, 충북, 전북 10∼50㎜, 서울·인천·경기, 강원 영서, 대구·경북 남부, 울릉도·독도 10∼40㎜, 강원 영동, 광주·전남, 부산·울산·경남, 경북 중·북부 20∼60㎜ 등이다.

낮 최고기온은 20∼26도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 16.4도, 인천 17.5도, 수원 14.6도, 춘천 12.9도, 강릉 16.8도, 청주 16.7도, 대전 18.1도, 전주 17.8도, 광주 18.9도, 제주 22.9도, 대구 15.7도, 부산 18.9도, 울산 18.6도, 창원 18.8도 등이다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 0.5∼3.5ｍ다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네 "아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

"배달 안 왔다" 속여 1000번 넘게 '공짜밥' 먹은 日 남성

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

새로운 이슈 보기