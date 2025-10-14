본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

국수본부장, 내일 캄보디아로 출국…“국민 안전 확보”

임춘한기자

입력2025.10.14 17:52

수정2025.10.14 17:54

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

캄보디아 범죄 종합대응단 운영

박성주 경찰청 국가수사본부장이 15일 캄보디아로 출국해 구금 상태인 자국민의 신속한 국내 송환과 경찰 주재관·협력관 확대 등을 협의할 예정이다.


국수본부장, 내일 캄보디아로 출국…“국민 안전 확보”
AD
원본보기 아이콘

14일 경찰에 따르면 캄보디아에 구금된 자국민(63명) 중 인터폴 적색수배 완료자부터 신속히 송환을 추진한다. 또한 현재 재외공관에 파견된 경찰은 주재관(1명), 협력관(2명)으로 협력관 2명을 신속히 추가 파견하는 방안을 협의한다. 아울러 오는 20일 국제경찰청장회에서 한국-캄보디아 양자회담 시 캄보디아에 '코리안데스크'를 설치하는 방안을 논의한다.

경찰청 국가수사본부에는 '캄보디아 내 한국인 대상 범죄 종합대응단'을 즉시 구성·운영한다. 캄보디아 관련 온라인 게시물을 모니터링하고, 국내 조폭의 연루 여부도 면밀히 파악하며, 캄보디아 거점 조직 관련 납치·유인 등 첩보를 최우선으로 수집할 계획이다.


유재성 경찰청장 직무대행은 "캄보디아 내 자국민들의 안전 확보가 최우선"이라며 "가용 가능한 모든 수단을 동원하여 자국민을 범죄로부터 보호하겠다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

무방비로 캄보디아 위험지역 들어간 BJ, 조마조마 생방송 보니…

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

새로운 이슈 보기