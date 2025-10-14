국수본부장, 내일 캄보디아로 출국…“국민 안전 확보”

캄보디아 범죄 종합대응단 운영

박성주 경찰청 국가수사본부장이 15일 캄보디아로 출국해 구금 상태인 자국민의 신속한 국내 송환과 경찰 주재관·협력관 확대 등을 협의할 예정이다.

14일 경찰에 따르면 캄보디아에 구금된 자국민(63명) 중 인터폴 적색수배 완료자부터 신속히 송환을 추진한다. 또한 현재 재외공관에 파견된 경찰은 주재관(1명), 협력관(2명)으로 협력관 2명을 신속히 추가 파견하는 방안을 협의한다. 아울러 오는 20일 국제경찰청장회에서 한국-캄보디아 양자회담 시 캄보디아에 '코리안데스크'를 설치하는 방안을 논의한다.

경찰청 국가수사본부에는 '캄보디아 내 한국인 대상 범죄 종합대응단'을 즉시 구성·운영한다. 캄보디아 관련 온라인 게시물을 모니터링하고, 국내 조폭의 연루 여부도 면밀히 파악하며, 캄보디아 거점 조직 관련 납치·유인 등 첩보를 최우선으로 수집할 계획이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 "캄보디아 내 자국민들의 안전 확보가 최우선"이라며 "가용 가능한 모든 수단을 동원하여 자국민을 범죄로부터 보호하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



