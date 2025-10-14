부산 기장군, 11회 정관 생태하천 학습문화축제 개최

자연과 교육, 가족이 함께하는 축제의 장

기장군(군수 정종복)은 오는 17일부터 19일까지 3일간 정관읍 좌광천 지방정원 일대에서 '제11회 정관 생태하천 학습문화축제'를 개최한다.

'정관 생태하천 학습문화축제'는 올해 부산시 구·군 축제 평가에서 '2024년 부산시 지정 최우수 축제'로 선정된 데 이어 '2025년 유망축제'로도 지정되며, 우수한 축제 콘텐츠를 인정받았다.

올해로 11회째를 맞은 이번 축제는 더욱 풍성한 체험과 다채로운 문화행사로 꾸며진다.

축제 기간 ▲길놀이 퍼레이드 ▲걷기대회 ▲과학·영어 체험행사 ▲문예대회 ▲청소년 어울마당 ▲정관 나눔 프리마켓 ▲좌광천 생태체험 ▲북 콘서트 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

특히 올해는 '좌광천 지방정원 어린이 동요제'와 '로봇 경연대회' 등 새로운 콘텐츠가 추가돼 기대를 모은다.

첫날인 17일에는 평생학습 프로그램 참가자들의 공연과 정관읍 승격 10주년을 기념한 가요쇼, 지역가수·초대가수의 축하공연이 열린다.

18일에는 어린이와 청소년이 참여하는 사생대회와 백일장대회가 개최되며, 공식 개막식과 청소년 어울마당 '달밤달초'가 이어진다. 비오 등 인기 초대가수가 함께해 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

마지막 날인 19일에는 가족 걷기대회를 시작으로 '좌광천 지방정원 어린이 동요제'가 진행되고, 이후 좌광천 지방정원 축하쇼와 폐막식이 열린다. 양지원, 안소미, 민경훈 등 인기가수의 무대로 축제의 피날레를 장식한다.

또 18∼19일 정관 어린이도서관 앞 윗골공원에서는 '온 가족이 함께하는 창의과학 체험학습', '천체관측 체험', '가족 영어체험학습'이 진행된다. 분수광장에서는 청소년 주도 체험부스 '달밤달초'가, 중앙공원 일대에는 종로학원과 함께하는 '현장 대학입시 컨설팅 부스'가 마련돼 교육과 놀이가 어우러진 가족 참여형 축제가 펼쳐질 예정이다.

기장군 홍보대사이자 작가로 활동 중인 김여나 작가의 '북콘서트'도 열린다. 작가와의 대화, 다육이 체험 등으로 어린이와 학부모가 함께 교감하는 시간이 마련된다.

정종복 군수는 "이번 축제가 환경과 가족, 행복의 가치를 되새기며 군민 모두의 삶에 활기를 더하는 계기가 되길 바란다"며 "자연이 살아 숨 쉬는 좌광천변에서 아이들은 배우고, 어른들은 함께 즐기는 따뜻한 축제가 되길 기대한다"고 말했다.

축제 관련 문의는 정관생태하천학습문화축제추진위원회 또는 기장군 교육청소년과로 하면 된다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



