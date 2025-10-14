전남교육청, '청렴도 꼴찌' 보도 반박…"전국 중위권"

청렴도 '2→3등급'…"꼴찌는 왜곡된 해석"

전남도교육청이 최근 일부 언론에서 보도한 '청렴도 꼴찌' 논란에 대해 "사실과 다르다"며 반박하고 나섰다.

도교육청은 14일 보도자료를 내고 "국민권익위원회의 종합청렴도 평가 결과, 2023년에는 2등급을 기록했으며, 2024년에는 전국 시·도교육청 평균에 해당하는 3등급을 받았다"고 밝혔다. 이는 전국 17개 시·도교육청 가운데 중위권 수준이라는 설명이다.

도교육청 관계자는 "평가가 상대평가로 진행되는 만큼, 등급만으로 최하위라고 단정하는 것은 왜곡된 해석"이라며 "호남권 다른 교육청들과 비교해도 앞선 성적"이라고 했다. 도교육청은 김대중 교육감 취임 이후 청렴도 향상을 위한 제도적 개선을 추진해왔다고 강조했다.

우선 '청렴특별정책팀'을 신설하고, '청렴도 향상 및 부패행위 방지 조례'를 제정해 제도적 기반을 마련했다. 또 국제 부패방지경영시스템인 ISO37001 인증을 획득해 내부 통제 체계를 갖췄다고 설명했다.

공익신고자 보호 강화에도 나섰다. 외부 서버 기반의 '익명 부패공익신고센터'를 개설하고, 신고자 신원을 보호하는 '비실명 안심변호사 제도'를 도입했다. 학교운동부에는 별도로 '클린신고센터'를 운영하고 있다.

이 밖에 내부 소통 강화를 위해 교육감과 감사관이 직원들과 직접 대화하는 '소신톡(소통과 신뢰의 토크)'을 정례화했으며, 이를 통해 수렴한 의견을 바탕으로 'High Five 실천수칙'을 마련해 공유 중이다.

'청렴만보기' 제도를 통해 청렴활동 실적에 따라 인센티브를 제공하고, 청렴 미담을 소개하는 '칭찬합시다' 캠페인도 진행 중이다. 전 교직원을 대상으로 한 청렴 카드뉴스도 제작해 정기 배포하고 있다.

김재기 감사관은 "청렴도는 단순한 등급이 아닌, 기관의 구조적 변화 과정을 보여주는 지표다"며 "지속적인 개선과 전 직원의 참여가 중요하다"고 말했다.





