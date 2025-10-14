본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[포토] 김범석 우아한형제들 대표 "가격은 업주가 설정"…조작 의혹 부인

김현민기자

입력2025.10.14 17:27

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 김범석 우아한형제들 대표 "가격은 업주가 설정"…조작 의혹 부인
AD
원본보기 아이콘

김범석 우아한형제들 대표가 14일 국회에서 열린 공정거래위원회, 개인정보보호위원회 등에 대한 정무위원회 국정감사에 증인으로 출석, 의원 질의에 답변하고 있다. 오른쪽은 김병주 MBK파트너스 회장.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

경찰, 이진숙 전 방통위원장 27일 3차 소환 조사

새로운 이슈 보기