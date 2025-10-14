본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

박재규 경남대 총장, IAUP 창립 60주년 기념 국제세미나서 공로상 수상

영남취재본부 송종구기자

입력2025.10.14 17:18

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

협회 성장과 글로벌 고등교육
발전에 기여한 공로 인정 받아

박재규 경남대학교 총장이 14일 웨스틴조선호텔 서울에서 열린 세계대학총장협회(IAUP) 창립 60주년 기념 국제세미나에서 공로상을 수상했다.

왼쪽부터 서울사이버대 이상균 이사장, 경남대 박재규 총장.

왼쪽부터 서울사이버대 이상균 이사장, 경남대 박재규 총장.

AD
원본보기 아이콘

세계대학총장협회(IAUP)는 전 세계 대학 총장, 학장, 부총장 등 고등교육기관 최고 책임자로 구성된 비영리 국제기구(NGO)로, 1964년 옥스포드에서 설립됐다. 현재 약 21개국 600여 명의 대학 대표들이 회원으로 활동하며, 국제 고등교육 분야의 협력과 상호 이해 증진을 목표로 다양한 활동을 이어오고 있다.


이번 공로상은 박재규 총장이 IAUP 회원으로서 오랜 헌신과 탁월한 봉사로 협회의 성장과 글로벌 고등교육 발전에 기여한 그동안의 공로를 인정받아 수여됐다.

박재규 총장은 1986년 경남대 총장으로 취임한 이래 대학 발전과 인재 양성에 헌신해 왔으며, 제26대 통일부 장관 겸 국가안전보장회의 상임위원장으로 재직 당시 첫 남북정상회담과 6·15 공동선언을 주도하며 한반도 평화의 초석을 다졌다.


강력한 리더십과 혁신으로 경남대를 지역 대표 명문사학으로 성장시켰으며, 최근 국내 최초 초거대제조AI 글로벌공동연구센터 설립과 차세대 피지컬 AI 실증사업 등 국가 핵심사업을 수행하며 지역 산업의 AI 전환과 고등교육 혁신을 선도하고 있다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

경찰, 이진숙 전 방통위원장 27일 3차 소환 조사

새로운 이슈 보기