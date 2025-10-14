서삼석 "통신 3사, 전국 모든 지자체에 대리점 설치"

2027년까지 완료…농어촌 불평등 해소 기대

서삼석 더불어민주당 의원. AD 원본보기 아이콘

국내 통신 3사가 전국 226개 모든 기초자치단체에 대리점을 설치하기로 확정하면서 농어촌 주민들도 도심과 동일한 통신서비스를 제공받게 될 전망이다.

더불어민주당 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)은 14일 "SKT·KT·LGU+ 등 통신 3사가 대리점이 없는 지역에 순차적으로 매장을 설치하기로 했다"고 밝혔다.

앞서 서 의원은 지난 11일 일부 지역에는 대리점이 없어 유심 해킹 피해 발생 시 주민들이 인근 도시로 이동해야 하는 불편을 지적한 바 있다. 이후 서 의원실과 통신 3사는 수차례 협의를 거쳐 전국 모든 지자체에 대리점을 설치하기로 합의했다. 대리점이 없는 지역은 ▲KT 3곳 ▲SKT 5곳 ▲LGU+ 47곳 등이다.

KT는 대리점이 없는 3개 기초단체에 대해 내년 중 매장을 구축하고, SKT는 내년 3월 신안군을 시작으로 2027년 상반기까지 나머지 지역 설치를 완료할 계획이다. LGU+는 오는 12월 신안군에 첫 매장을 연 뒤, 내년 상반기 21곳, 2027년까지 나머지 25곳을 단계적으로 개점할 예정이다.

서 의원은 "농어촌 역시 도시와 동일하게 공정한 통신서비스를 받을 권리가 있다"며 "이번 통신 3사의 결정은 지역 간 디지털 불평등 해소의 전환점이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "유심 해킹 사태를 계기로 드러난 농어촌 통신 격차를 바로잡기 위해 끝까지 노력하겠다"고 덧붙였다.

한편, 지난 4월 유심 해킹 사태로 2,696만 회선의 개인정보가 유출된 이후 SKT는 디지털 취약계층을 위한 '찾아가는 유심 교체 서비스'를 5월부터 운영 중이며, 보이스피싱·스미싱 예방 교육도 병행하고 있다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>