동부지검 "백해룡 파견 시 별도 수사팀 구성"

서울동부지검은 이재명 대통령 지시대로 백해룡 경정이 수사팀에 파견될 경우 별도 수사팀을 구성하기로 했다.

14일 동부지검은 언론 공지를 통해 "백 경정은 수사외압·은폐 의혹의 고발인이나 피해자로 본인이 고발한 사건 등을 '셀프수사'하는 것은 수사 공정선 논란을 야기하는 등 문제의 소지가 있다"고 밝혔다.

그러면서 "백 경정이 파견되면 의사를 존중해 기존 합동수사팀과 구분된 별도 수사팀을 구성하고 인천지검 마약 밀수사건 수사 은폐 의혹 등 백 경정이 피해자가 아닌 사건을 담당하게 해 논란을 최소화할 것"이라고 덧붙였다.

전날 백 경정은 "검경합수단은 불법단체"라며 수사팀에 합류하지 않기로 밝힌 것으로 알려졌다.

세관 마약수사 외압 의혹은 윤석열 정부 시절인 2023년 1월 필로폰 밀수 범행에 인천 세관 공무원들이 연루됐다는 진술을 경찰이 확보하자 대통령실과 경찰·관세청 고위 간부가 사건 은폐를 위해 외압을 행사했다는 의혹이다.

동부지검은 검찰, 경찰, 국세청, 금융정보분석원(FIU) 등 정부기관 합동으로 출범한 기존 수사팀의 구성원을 바꾸지 않은 채 수사를 이어갈 방침이다.





