인천서도 캄보디아 실종 신고 4건…출국 뒤 연락 두절

박혜숙기자

입력2025.10.14 14:22

언론사 홈 구독
캄보디아에서 한국인을 겨냥한 범죄가 기승을 부리는 가운데 인천에서도 캄보디아에 간 가족을 찾는 실종 신고가 4건 접수된 것으로 파악됐다.


인천경찰청은 지난해부터 최근까지 캄보디아로 출국한 자녀와 연락이 닿지 않는다는 신고가 4건 접수돼 수사 중이라고 14일 밝혔다.

인천경찰청 전경 연합뉴스

인천경찰청 전경 연합뉴스

이달에는 20대 남성 A씨의 연락이 끊겼다는 신고가 접수됐다. 경찰은 출입국 기록을 조회해 A씨가 캄보디아 출국 후 연락이 두절된 것으로 파악했다.


또 지난 6월 캄보디아에 다녀오겠다며 출국한 40대 남성 연락이 끊겼다는 신고가 있었고, 5월에는 20대 A씨가 돈을 벌기 위해 캄보디아로 출국했다가 며칠 뒤 연락이 끊겼다.


앞서 지난해 1월에는 중국을 가기 위해 캄보디아를 거쳐 간다던 40대 남성이 연락이 끊겼다는 신고가 들어왔다.

경찰은 실종자 4명이 현지에서 감금됐거나, 이들의 가족이 금품을 요구받은 정황은 아직 없는 것으로 파악했다


경찰 관계자는 "외교부에 소재 파악을 요청했고, 현지 경찰 등과 국제 공조를 통해 범죄 연관성 등을 수사하고 있다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

