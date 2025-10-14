광주교육발전특구, 교육부 성과관리 평가 'A등급'

광주교육발전특구가 14일 교육부 '2024년도 교육발전특구 시범지역 운영 성과관리' 평가에서 최고등급인 A를 받았다. 지난해 시범지역으로 지정된 뒤 1년여 만에 우수지역에 이어 최고등급까지 달성했다.

시교육청에 따르면 교육발전특구 시범사업은 교육부와 지방시대위원회가 공교육 혁신을 통해 지역 인재를 키우고 정주 여건을 개선해 지방소멸 위기를 막기 위해 도입한 제도다. 광주는 내년까지 매년 최대 110억원의 특별교부금을 지원받는다. 현재 전국에서 56개 특구가 지정·운영 중이다.

광주교육발전특구는 수요자 맞춤형 인재 양성, 지역특화산업 연계 취업·창업 지원, AI·디지털 인재 육성, 돌봄 확대와 정주 여건 개선 사업을 추진했다. 올해 성과관리 평가에서 기획조정팀 신설, 시민협치진흥원 개원, 교육협력관 파견 등 운영체계를 가장 모범적으로 구축했다는 평가를 받았다.

이번 결과로 광주교육발전특구는 교육부로부터 최대 10억원의 추가 사업비를 확보할 수 있게 됐다. 내년 총사업비는 120억원 규모로 늘어난다.

이정선 교육감은 "광주교육발전특구가 시범 운영 1년여 만에 최고등급을 받은 것은 교육가족과 광주시, 자치구, 대학, 유관기관의 참여 덕분이다"며 "광주형 선순환 미래 교육 모델이 자리 잡도록 하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



