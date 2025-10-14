본문 바로가기
광명시 "국토부·LH에 광명시흥신도시 보상시기 단축 요청"

입력2025.10.14 13:17

"보상 지연·대출 규제로 원주민 부담 증가"

경기도 광명시는 3기 신도시인 광명시흥신도시 보상 지연에 따른 원주민들의 피해를 최소화하기 위해 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)에 보상 시기 단축을 요청할 계획이라고 14일 밝혔다.

광명시 "국토부·LH에 광명시흥신도시 보상시기 단축 요청"
광명시는 이날 시청 영상회의실에서 '광명시흥신도시 제2금융권 간담회'를 열고 지구 내 토지주의 대출 연장과 이자 유예 등 금융지원 대책을 논의했다.


박승원 광명시장은 간담회에서 "보상 지연에 대출 규제까지 겹치며 원주민들의 부담이 늘고 재산권도 침해되고 있다"며 "정부와 LH가 보다 적극적으로 피해 최소화와 권리 보장 방안을 마련하도록 시 차원에서 강력하게 요청하겠다"고 말했다.

앞서 원주민들은 지난 8월 광명시와의 간담회에서 보상 지연으로 인한 금융비용 증가와 재산권 피해를 호소하며 보상 완료 전까지 대출 기간 연장과 이자 유예 등 제2금융권의 지원을 요청했었다.


시는 주민들과의 소통과 국토부·LH 등 관계기관과의 협력을 통해 보상 절차가 신속히 진행될 수 있도록 지속해서 노력할 방침이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
