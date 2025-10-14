'35~55' 끼인 세대는 어찌할꼬?… 부산시, 'Key세대' 첫 육성계획 발표

'생애주기 지원, 행복 부산' 종합계획 수립



2025년부터 2028년까지 918억원 투입

정책 사각지대로 간주하는 '끼인' 세대를 '키(Key)' 세대로 육성하겠다는 부산시의 첫 계획이 나왔다.

부산시(시장 박형준)는 부산에 거주하는 '끼인세대'를 지원하기 위한 '제1차 부산광역시 끼인세대 지원 종합계획(2025~2028)'을 수립해 추진한다고 14일 알렸다.

이번 계획은 전국 최초로 제정된 '부산광역시 끼인세대 지원 조례'에 따라 4년마다 수립되는 법정 계획으로 시는 2028년까지 918억원을 투입해 '끼인세대에서 키(Key)세대로'라는 슬로건 아래 사회통합과 경제활력을 높이는 목표로 추진한다.

'끼인세대'는 조례 제2조에 따라 부산에 거주하는 35세 이상 55세 미만 시민을 의미한다. 이들은 자녀 양육과 부모 부양, 직장 내 경쟁 등 사회적 부담이 집중되는 세대로 시는 이번 계획을 통해 정책적 사각지대를 해소한다는 방침이다.

종합계획은 '생애주기 지원 실현으로 다함께 행복한 부산'을 비전으로 삼았다. ▲일자리 ▲역량개발·교육 ▲주거안정·금융 ▲문화·여가 ▲출산·양육 ▲노후준비·건강 등 6대 분야 32개 지원사업으로 구성됐다.

일자리 분야에서는 '4050 채용촉진 지원사업' 확대 등 6개 사업을 추진하며 역량개발·교육 분야에서는 '직장인 직업역량 강화 프로그램 운영'을 비롯한 4개 사업을 진행한다.

주거안정·금융 분야에서는 '폐업소상공인 희망두배통장 지원사업' 등 5개 사업을, 문화·여가 분야에서는 '부산형 어린이 패스트트랙' 시범사업 등 7개 사업을 추진한다.

출산·양육 분야에는 '가족친화인증기업 확대' 등 6개 사업이 포함됐고 노후준비·건강 분야에서는 '노후 준비를 위한 자산관리 교육프로그램 운영' 등 4개 사업이 시행된다.

시는 2026년에는 '부산 40+ 산모 행복 패키지 지원사업'을 비롯한 3개 신규 사업을 추가해 지원 대상을 확대할 계획이다.

이준승 부산시 행정부시장은 "이번 종합계획과 지속적인 신규사업 발굴을 통해 끼인세대의 정책 소외를 해소하고 사회통합과 경제활력을 키우도록 기반을 다져 나가겠다"며 "끼인세대가 '키(Key)세대'로 자긍심을 갖게 할 것"이라고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>