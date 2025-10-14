예산 6조원 '경북 교육금고'를 잡아라…농협 독점, 이번에 깨질까?

경북교육청, 공개경쟁 지정 공고

4년간 금고업무…평잔 4000억



경북교육청(교육감 임종식)은 앞으로 4년간 도 교육청 금고 업무를 수행할 금융기관을 공개경쟁 방식으로 지정하기 위한 공고를 도 교육청 홈페이지에 게시했다고 14일 밝혔다.

이번 공고는 현재 교육금고인 NH농협은행(경북영업본부)과 약정이 오는 12월 31일자로 만료됨에 따라, 2026년 1월 1일부터 2029년 12월 31일까지 4년간 경북도 교육청 소관 현금 및 유가증권의 출납보관, 각종 세입금의 수납 등 교육금고 업무를 수행할 금융기관을 새로 지정하기 위한 것이다.

차기 금고 지정 신청 자격은 경북지역에 본점 또는 지점을 둔 금융기관이다. 신청을 희망하는 기관은 23일부터 28일까지 금고 지정 신청서와 제안서 등 관련 서류를 도 교육청 재무정보과에 제출해야 한다.

경북교육청은 11월 중 금고지정심의위원회를 구성해 금융기관이 제출한 제안서를 심의, 평가한 후 최고점수를 획득한 금융기관을 차기 교육금고로 지정할 예정이다.

심의위원회는 경북도의원과 대학교수, 세무사, 변호사, 회계사 등 외부 전문가로 구성돼 공정하고 투명한 절차를 통해 심사를 진행한다.

제안서 평가 항목과 배점은 △금융기관의 대내외적 신용도 및 재무구조의 안정성(27점) △교육청에 대한 대출 및 예금금리(23점) △교육수요자 및 교육 기관의 이용 편의성(21점) △금고 업무 관리능력(22점) △교육기관 기여 및 교육청과 협력사업(7점) 등이다.

경북교육금고는 연간 경북교육청 예산 6조원을 예치하며 평잔은 4000억원을 웃도는 것으로 알려졌다. 경북교육청 관계자는 "그동안 수십년 동안 농협이 경북교육금고를 맡아왔지만, 이번에는 다른 금용기관에서도 공개경쟁에 참여했으면 한다"고 말했다.

임종식 경북교육감은 "경북교육청의 자금을 4년간 책임질 교육금고를 공정하고 투명한 절차로 선정할 계획"이라며, "안정적이고 효율적인 재정 운영을 통해 학교 현장을 더욱 두텁게 지원하겠다"라고 말했다.





