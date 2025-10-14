울산시, '2025 울산공업축제' 합동 안전점검 실시

행안부, 중·남구청, 유관기관, 민간전문가



사전 위험사항 점검·행사 중 안전관리 총력

울산시는 오는 16일부터 19일까지 태화강 국가정원 야외공연장과 남구 둔치에서 개최되는 '2025 울산공업축제'를 앞두고 14일부터 행사 종료 시까지 합동 안전점검을 실시한다.

'2025 울산공업축제'는 16일 오후 2시 울산의 대표기업과 5개 구군이 함께 참여한다.

'4대 주력산업'과 '울산사람들'을 주제로 구성한 6개 테마의 행진 차량이 공업로터리에서 태화강 남구 둔치까지 펼쳐지며 축제의 서막을 연다.

또 축제 기간 동안 태화강 국가정원 일대에서는 '먹거리부스'과 '구구팔팔 울산 젊음의 행진', '낙화놀이 문화축제' 등 다양한 볼거리와 즐길 거리가 마련되며, 약 10만명 이상의 관람객이 방문할 것으로 예상된다.

이에 따라 울산시는 행사 이틀 전인 14일부터 종료 시까지 박순철 시민안전실장을 중심으로 행정안전부, 중·남구청, 소방·경찰서 등 유관기관 관계자와 전기·가스·소방 등 민간 전문가를 포함한 20명으로 합동 점검반을 구성, 분야별 안전사고 위험사항 점검에 나선다.

주요 점검 사항은 ▲인파 밀집에 따른 안전사고 예방대책 여부 ▲무대 구조물 구조적 안전 여부 ▲전력공급장치 주변 안전시설 설치 여부 ▲가스시설 사용에 따른 안전조치 이행 여부 ▲소화기 등 소화장비 적정배치 여부 등이다.

점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 개선 조치하고 긴급조치가 필요한 사항은 행사 전까지 보수 보강이 완료되도록 이행 여부를 확인한다.

또 축제관계자 단체방을 운영해 인파 밀집 상황과 실시간 위험 상황을 공유하는 등 축제 종료 시까지 안전관리에 행정력을 집중할 방침이다.

아울러 울산공업축제 마지막 날인 19일 북구 강동몽돌해변 일원에서 개최되는 울산불꽃축제도 행정안전부와 안전관리 합동점검을 실시할 예정이다.

시 관계자는 "축제현장에는 많은 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 사소한 부주의도 큰 사고로 이어질 수 있다"라며 "시민들께서는 안전요원의 안내와 안전통제선 등 현장 안전수칙을 반드시 준수해 주시길 바란다"라고 당부했다.

울산시는 올해 상반기 작천정 벚꽃축제 등 10건의 지역축제 사전 안전점검을 실시해 현장 지적사항 102건에 대해 축제 개최 전 보수·보강 등의 조치로 지역축제 안전관리에 만전을 기해왔다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



