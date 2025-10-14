본문 바로가기
[언론계 인사] 파이낸셜뉴스 외

입력2025.10.14 08:32

◇파이낸셜뉴스 ▲ 논설위원 홍수용

◇비즈니스플러스 ▲ 경영부문대표 남창균

◇시사오늘 ▲ 편집국 건설부동산부장(부국장) 황윤태

◇포인트데일리 ▲ 전무 겸 마케팅·디지털기획본부장 배준호

◇글로벌이코노믹 ▲ 증권부 자본시장팀장 장기영

◇뉴스프리존 ▲ 산업2팀장 안민




