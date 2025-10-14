본문 바로가기
사회
여성포럼
지역

경기 농기원, 18~19일 동탄호수공원서 '청년농부 직거래 축제'

이영규기자

입력2025.10.14 07:27

수정2025.10.14 07:28

경기도농업기술원이 오는 18~19일 이틀간 화성시 동탄호수공원 운답원에서 청년 농부와 도시민이 함께 소통하는 청년 농업인 장터 '감성농부의 도시나들이'를 개최한다.


이번 행사에는 수원, 용인, 포천 등 17개 시군 청년 농업인 150여명이 참여해 총 25개의 판매·체험 부스를 운영한다.

판매 부스에서는 청년 농업인이 직접 재배한 신선 농산물과 특산품, 가공품 등이 전시·판매된다. 체험 부스에서는 포도 젤리 만들기, 미니정원 꾸미기, 수제 쌀 도넛 만들기 등 가족 단위 방문객이 즐길 수 있는 프로그램이 진행된다.


경기도농업기술원의 '감성농부의 도시 나들이' 행사 포스터

전통 놀이, 풍선아트, 페이스페인팅 등 참여형 콘텐츠를 비롯해 난타 공연, 마술쇼, 디제잉 공연, 다이어트 댄스 등 다양한 무대도 즐길 수 있다.


성제훈 농업기술원장은 "청년 농업인이 도시 소비자와 직접 만나 트렌드를 파악하고, 직거래 기회를 확대할 수 있도록 이번 행사를 기획했다"면서 "단순한 판매 행사를 넘어, 문화 공연이 어우러진 도·농 교류의 장이 되길 바란다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
