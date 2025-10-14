본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

'시의회 여직원 상습 추행' 김태우 전 양산시의원 법정구속

영남취재본부 이세령기자

입력2025.10.14 00:46

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
울산지방법원. 아시아경제DB

울산지방법원. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

시의회 소속 여직원을 상습적으로 추행한 혐의를 받는 전 양산시의원이 징역형을 선고받고 법정 구속됐다.


울산지방법원 형사6단독(이현경 부장판사)은 13일 업무상 위력 등에 의한 추행 혐의로 기소된 김태우 전 시의원에 대해 징역 1년 6개월을 선고하고 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수를 명령했다.

선고 직후 법정 구속된 김 전 의원은 2022년 7월부터 10개월가량 시의회 직원이었던 여성 A 씨를 상습적으로 추행한 혐의를 받는다.


그는 A 씨에게 여러 차례 신체 접촉을 하고 밤늦게 문자 메시지를 보낸 것으로 나타났다.


사건 이후 국민의힘을 탈당한 김 전 의원은 지난해 3월 의원직에서 물러났다.

앞서 검찰은 지난 9월 이 사건 결심공판에서 김 전 의원에 대해 징역 3년을 선고하고 취업제한 3년, 성폭력 예방 프로그램 40시간 이수 명령 등을 내려달라고 재판부에 요청했다.


재판부는 "피고는 10개월가량 9차례 피해자를 추행했으며 시의원으로서 성폭력 예방에 막중한 책임이 있는 지위를 고려하면 죄질이 무겁다"라고 했다.


이어 "장기간 반복적으로 추행한 점, 추행 신고 후에도 2차 피해로 피해자가 신체적, 정신적 고통을 받아온 점, 수사 과정에서 혐의를 부인하다 뒤늦게 반성과 사과를 한 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업 "점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기