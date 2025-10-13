원주시, K드론배송 시연회…첨단드론 공공행정분야 확대 업무협약 체결

2025년 드론실증도시 구축사업 일환

제36보병사단·산림항공본부·원주미래산업진흥원과 MOU 체결

강원도 원주시는 13일 신림면 황둔리 캠핑장(피노키오숲)에서 'K-드론배송 시연회'를 개최했다.

원강수 원주시장(왼쪽 두 번째)이 13일 신림면 황둔리 캠핑장(피노키오숲)에서 산림항공본부, 제36보병사단, (재)원주미래산업진흥원과 '첨단드론 공공행정분야 확대를 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 있다. 원주시 제공

이번 시연회는 국토교통부 2025년 드론실증도시 구축사업의 일환으로 추진된 것으로, 유관기관 및 지역주민 등이 참석한 가운데 드론배송의 운용과정과 행정 활용 가능성을 확인하는 자리였다. 다만, 우천 등의 영향으로 시연은 영상으로 대체됐다.

특히 행사 중에는 원주시, 산림항공본부, 제36보병사단, (재)원주미래산업진흥원 등 4개 기관이 '첨단드론 공공행정분야 확대를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.

협약에 참여한 기관들은 드론을 활용한 공공행정 혁신과 시민안전 확보의 중요성에 공감했으며, ▲드론 기술을 활용한 행정서비스 발굴 및 확대 ▲재난·안보·산림·치안 등 공공분야 실증 및 연구개발 협력 ▲드론 행정서비스 추진에 따른 문제점 분석 및 제도·기술 개선 등을 위해 상호 협력하기로 했다.

원강수 원주시장은 "드론은 행정의 속도와 범위를 확장시킬 수 있는 혁신적 기술"이라며 "이번 사업을 바탕으로 시민들이 체감할 수 있는 첨단 드론 공공행정 서비스를 발굴하고 적용 분야를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 원주시는 국토부 2025년 드론실증도시 구축사업 공모에 선정돼 (재)원주미래산업진흥원, 관내 드론기업 캣츠(KATS)와 공동으로 황둔리 캠핑장 일대에서 K-드론배송 실증사업을 추진하고 있다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



