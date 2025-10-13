본문 바로가기
양주시, 사회복지박람회 25일 개최…"복지서비스 제공 위해 최선"

이종구기자

입력2025.10.13 16:30

경기 양주시가 오는 25일 옥정호수공원 일대에서 제26회 사회복지의 날을 기념해 '2025년 양주시 사회복지박람회'를 개최한다.

'2025년 양주시 사회복지박람회' 포스터. 양주시 제공

이번 박람회에서는 관내 소속 29개의 복지기관·시설 등이 체험 및 서비스 홍보부스를 운영해 아동·청소년·노인·장애인 관련 다양한 사회복지 서비스에 대해 시민들에게 알린다.


또한, 시민들이 쉽고 재미있게 사회복지를 접하는 장을 마련하고자 ▲복지 골든벨 ▲축하공연(사물놀이, 밴드공연 등) ▲장애인-비장애인 함께 걷기대회 등 다양한 프로그램이 진행된다.

양주시 관계자는 "이번 사회복지박람회에 많은 시민들이 참여해 주시길 바란다"며 "앞으로도 지역주민이 체감하고 공감할 수 있는 복지서비스 제공을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.


양주시는 2016년도부터 사회복지박람회를 매년 개최해 시민들에게 시에서 운영하는 복지서비스를 홍보하고 있다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
