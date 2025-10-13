본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

국방·외교

안규백, 中대응론에 "北위협에 집중해야" 선 그어

유제훈기자

입력2025.10.13 14:21

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 국방위원회 국방부 국정감사

안규백 국방부장관은 13일 최근 미국 측이 중국에 대응하기 위한 다자 간 협력을 강조하고 있는 것과 관련 "대한민국 입장에선 한반도와 북한 위협에 대해 최우선적 목적을 두고 거기에 집중해야 한다"고 말했다.


안 장관은 이날 서울 용산구 국방부 청사에서 열린 국회 국방위원회 국방부 국정감사서 강대식 국민의힘 의원의 관련 질의에 "미국 입장에서는 인도 태평양 지역의 여러 가지 요소에 대해 함께 대응해야 하지 않느냐고 생각하는 것으로 이해한다"면서 이같이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

안 장관은 또 주한미군 전력 현대화의 주목적과 관련한 질의에도 "한반도 대북 억지력에 목적이 있다고 생각한다. 그 이상은 깊이 생각지 않고 있다"고 했다. 이어 대니얼 드리스콜 미 육군장관이 최근 방한해 주한미군이 중국·북한 위협에 모두 대응해야 한다고 언급한 것과 관련해서도 "그 말엔 동의할 수 없다"고 했다.

안 장관은 아울러 최근 중국이 선보이는 전략무기가 한미동맹에 위험 요소가 될 수 있다는 질의엔 "중국이 전승절 때 보인 신무기 체계에 대해 한반도나 역내에 여러 가지 복합적 위협 요소인 것은 당연하고 거기에 대해 대비도 하고 있다"고 답했다.


안 장관은 최근 정동영 통일부 장관이 9·19 군사합의의 선제적 복원을 위해 사격훈련·실기동훈련을 중단해야 한다고 주장하는 것이 정부 입장이냐고 묻는 임종득 국민의힘 의원의 질문엔 "그렇지 않다"면서 "한목소리(원 보이스)를 낼 수 있도록 부처 간 유기적으로 협력하겠다"고 말했다.


안 장관은 국군 방첩사령부 개편과 관련, 방첩 기관 수장을 문민화할 계획은 없느냐는 질의에는 "아직 그 단계까지는 정리하지 않고 있다"면서 "이번에 민관군 합동위원회에서 합리적인 안이 나올 것으로 생각한다"고 말했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

"경찰이 와도 달라지지 않았다"…피해자의 증언

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양오세훈 "속도에 목숨 건다"

국회 정보망 침입 시도 2만건…"국회도 사이버 위협 한복판에"

새로운 이슈 보기