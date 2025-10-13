전통시장 활력… 영덕군, 추석맞이 온누리상품권 환급행사 성료

지역경제·시장 활성화 성공

경북 영덕군이 지난 9월 27일부터 10월 4일까지 영덕읍시장과 영해만세시장에서 진행한 '2025 추석맞이 온누리상품권 환급행사'가 큰 호응 속에 마무리됐다.

이번 행사는 수산물 가격 상승으로 어려움을 겪는 군민들의 부담을 덜고, 소비를 촉진해 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

행사는 해당 기간 3만 4000원 이상 구매 시 최대 30%를 온누리상품권으로 돌려주는 것으로, 영덕읍시장에서는 7372장, 영해만세시장에서는 2025장의 상품권이 발급돼 총 9397장, 약 3억 2000만원 규모의 수산물 판매 촉진 효과가 나타났다.

이번 행사는 해양수산부가 사업 계획 수립과 전반적인 관리를, 경북도가 부정수급 점검과 안전 관리, 방사능 검사를 담당했으며, 한국수산회가 정산과 환급을 지원했다.

또 영덕군과 지역 상인회들이 현장 안전 관리를 비롯해 행사 인력 협조와 홍보 등을 맡아 지역이 함께 만들어낸 협력형 지역경제 활성화 모델로 평가된다.

김광열 군수는 "이번 환급행사는 단순한 명절 이벤트가 아니라 지역 어업과 전통시장을 연결해 지역경제의 선순환 구조를 만드는 노력의 결과"라며 "지역경제의 자생력을 높이고 오늘의 소비가 내일의 소득으로 이어질 수 있도록 지속 가능한 모델을 만들어가겠다"라고 말했다.





