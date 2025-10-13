'걸을수록 매력 넘치는 도시' 동해시, 사계절 걷기 좋은 길서 힐링하세요

강원도 동해시가 사계절 언제 찾아도 즐길 수 있는 '걷기 좋은 도시'로 주목받고 있다. 동해 곳곳에는 해안·산악·이야기길이 어우러진 다채로운 걷는 길이 조성되어 있어 시민과 관광객 모두에게 특별한 도보 여행의 즐거움을 선사한다.

가장 대표적인 길은 대한민국 동해안을 따라 이어지는 장거리 도보길 '해파랑길'이다. '해파랑'은 동해의 상징인 떠오르는 해(해)와 푸른 바다(파랑)를 조합한 이름으로, '떠오르는 해와 푸른 바다를 바라보며 파도 소리를 벗 삼아 걷는 길'이라는 의미를 담고 있다.

동해의 해파랑길 구간은 ▲추암해변에서 묵호역까지 이어지는 33코스와 ▲묵호역에서 망상을 거쳐 한국여성수련원까지 이어지는 34코스로, 해안선을 따라 이어지는 길 위에서 시시각각 변하는 동해 바다의 풍광과 푸른 파도, 일출을 감상할 수 있다.

또한, 삼화지역에서 정선 임계까지 이어지는 '소금길'도 놓칠 수 없는 걷기 명소다. 동쪽으로는 달방저수지의 고요하고 아름다운 수변 경관이, 서쪽으로는 백봉령의 웅장한 산악지대가 펼쳐져 사계절 색다른 풍경을 만끽할 수 있다.

소금길은 총 3개 코스로 구성되어 있으며 ▲1코스는 신흥마을 대형주차장에서 원방재까지 ▲2코스는 이기령에서 장재터까지 ▲3코스는 미역널이입구에서 무릉별유천지까지 이어진다. 특히 동해고속도로와 국도 7·42호선을 통해 접근성이 뛰어나 누구나 쉽게 찾아올 수 있다.

이외에도 동해 곳곳에는 지역의 역사와 문화, 자연 이야기가 담긴 '이야기길' 6개 코스가 조성되어 있어 걷는 재미를 더한다. 각각의 길마다 숨어 있는 전설과 마을 이야기, 자연 생태를 접할 수 있어 도보 여행의 깊이를 더한다.

동해시는 시민과 관광객이 안전하고 쾌적하게 걷기 여행을 즐길 수 있도록 걷는 길 정비를 수시로 진행하고 있으며, 다양한 홍보를 통해 걷는 길 관광 활성화에도 힘을 쏟고 있다. 걷는 길에 대한 자세한 정보와 지도는 동해시관광홈페이지 내 동해관광안내책자에서 확인할 수 있다.

이진화 관광과장은 "동해는 해안길과 산악길 등 천혜의 자연환경 속에서 다양한 코스를 따라 걷기 좋은 길을 경험할 수 있는 도시"라며 "걷는 여행이 일상이 되는 도시, 발길이 머무는 관광 도시로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





