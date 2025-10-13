본문 바로가기
삼성전자, 매장에서 점검받는 '바로 서비스' 시범 도입

장희준기자

입력2025.10.13 08:00

전문 엔지니어가 바로 조치해주는 '간단 점검'
인근 센터로 이송한 뒤 수리하는 '하루픽'까지

삼성전자서비스가 매장에서도 제품을 점검받을 수 있는 '바로 서비스'를 마련했다.


삼성전자서비스는 매장에서 제품 점검 및 상담을 받을 수 있는 '바로 서비스'를 13일부터 시범 도입한다고 밝혔다. '바로 서비스'는 ▲더현대 서울 ▲갤러리아 광교 ▲삼성스토어 삼송 ▲삼성스토어 상도 등 4곳에서 제공된다. '간단 점검 서비스'와 '하루픽 (맡김) 서비스'를 이용할 수 있다.

삼성스토어 상도점에서 삼성전자서비스 엔지니어가 '바로 서비스'를 제공하는 모습. 삼성전자서비스

삼성스토어 상도점에서 삼성전자서비스 엔지니어가 '바로 서비스'를 제공하는 모습. 삼성전자서비스

원본보기 아이콘

'간단 점검 서비스'는 서비스센터에 방문해야 받을 수 있던 제품 점검을 삼성스토어 매장에서 이용할 수 있는 서비스다. 엔지니어가 스마트폰·태블릿·웨어러블 제품의 상태를 전문 프로그램으로 진단해준다. 필름 부착 등 간단한 증상은 현장에서 바로 조치까지 가능하다.


'하루픽 서비스'는 제품을 인근 서비스센터로 이송해 수리를 마친 뒤 고객에게 돌려주는 서비스다. 스마트폰,·태블릿·웨어러블·소형 가전(청소기·전자레인지·프린터 등)을 비롯해 운반이 가능한 제품을 대상으로 한다. 이송 및 수리까지 약 1~2일 정도 소요된다.


스마트폰·태블릿·웨어러블 제품은 대상 매장 4곳에서 모두 하루픽 서비스를 이용할 수 있으며, 소형 가전의 경우 삼성스토어 삼송점과 상도점에서 서비스를 제공한다.

'바로 서비스' 운영 시간은 매장별 영업시간과 동일하며 자세한 이용 방법은 삼성전자서비스 홈페이지에서 확인할 수 있다. 삼성전자서비스는 '바로 서비스'를 시범 운영한 뒤 고객들의 서비스 수요를 면밀히 분석해 향후 운영 방향을 추가 검토할 예정이라고 설명했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
