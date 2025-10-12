경기도, 고양창릉 등 3기 신도시 추진위해 7천억 공사채 발행

경기도가 고양창릉, 남양주왕숙1·2, 용인플랫폼 등 3기 신도시 사업 추진을 위해 7000억원 규모의 공사채를 발행한다.

경기도는 지난 10일 경기주택도시공사(GH)가 신속한 토지보상과 부지 조성 사업을 위한 안정적 재원 확보를 목적으로 행정안전부에 공사채 발행 신청을 했다고 12일 밝혔다.

공사채는 사채발행 예정액이 300억원을 넘을 경우 행정안전부 장관의 사전 승인을 받아야 한다.

경기도는 공사채로 조달된 자금을 각 지구 내 토지 보상비와 부지 조성사업비로 활용할 계획이다.

GH는 현재 다수의 대규모 개발사업을 추진 중으로 사업의 안정적 추진을 위한 유동성 확보가 필요하다.

공사채 발행에 따른 지방공기업의 재무부담 완화를 위해 경기도는 관련 제도 개선과 지방공기업 자본 확충을 위한 법령 개정을 행정안전부, 국토교통부 등 중앙정부에 지속 건의 중이다.

GH도 재고자산 조기 매각, 공공임대리츠 확대 등 자구책 마련에 박차를 가하고 있다.

경기도는 GH와 긴밀히 협력해 '수도권 주택공급 확대 및 공급속도 제고'라는 정부 기조에 발맞춰 신속하고 체계적인 사업 추진을 이어갈 계획이다.

이명선 경기도 공간전략과장은 "새 정부의 주택공급 확대 방안에 맞춰 수도권 공공택지에 주택을 조기에 공급할 수 있도록 GH와 협력하고 제도 개선을 추진해 신속히 사업을 진행해 나가겠다"고 말했다.





