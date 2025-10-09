'라이브커머스로 20% 수익 보장' 2만명에 6000억 피해 입힌 운영진 구속기소

라이브커머스서 수익 20% 보장 약속

약 2만명에게 라이브커머스 화장품 판매를 통해 투자금 수익을 보장하겠다고 속여 총 6000억원을 가로챈 불법 다단계 조직 운영진이 재판에 넘겨졌다.

9일 서울중앙지검 형사4부(이정화 부장검사)는 지난 8월부터 이달 2일까지 다단계 조직 '제이디더글로벌' 운영진 총 15명을 특정경제범죄 가중처벌법 위반(사기)·유사수신행위법 위반·방문판매법 위반 및 사기 혐의로 구속기소 했다고 밝혔다.

이들은 라이브커머스(실시간 온라인 판매 방송)를 통한 화장품 판매로 막대한 이익을 내 투자금의 20% 수익을 보장하겠다고 속여 약 2만2000명으로부터 합계 6000억원을 받아 가로챈 혐의를 받는다.

검찰은 범행이 1년 5개월이라는 짧은 기간에 전국적으로 대규모 피해자를 양산해 서민 가정경제를 무너뜨리고 금융질서를 어지럽힌 중대한 불법 다단계 사건이라고 판단했다. 검찰은 경찰과 긴밀한 수사 협조를 통해 이들이 불법 취득한 범죄수익을 끝까지 추적했으며, 현재 피해자 환부에 필요한 조치를 진행 중이라고 밝혔다.

중앙지검은 대검찰청이 파견한 '다중피해범죄 집중수사팀'과 협력해 다수·다액 피해로 사회적 이목이 집중된 유사수신·다단계 사건을 집중 수사하는 한편 범죄 피해 재산 환수 등 피해 회복에도 만전을 기하겠다는 계획이다.





박지수 인턴기자



