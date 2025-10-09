본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

인사

[인사] 고용노동부

입력2025.10.09 13:35

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◇ 실장급 전보 ▲ 중앙노동위원회 상임위원·사무처장 김유진 ◇ 실장급 승진 ▲ 기획조정실장 손필훈 ▲ 노동정책실장 이현옥




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"애들이 방에서 안 나와요"...밤새 술파티 대신 '할머니 라이프' 택한 Z세대[세계는Z금] "애들이 방에서 안 나와요"...밤새 술파티 대신 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10일 황금연휴 끝…다시 오려면 20년 기다려야?

"충격" 한국 여행 온 외국인들 입 모아 말하는 '이곳'

"외출 0일차"…Z세대 '할머니 라이프' 택한 이유

블랙핑크 제니, 한글날 맞아 기념 글꼴 '젠 세리프' 무료 배포

19억 복권 당첨되자 "회사 관둘래"…"내가 왜 그랬을까" 후회한 英 남성

경복궁·명동·제주에도, 백화점·올영·다이소에도…中 관광객 '북적북적'

일 때문에 매일 1만보 걷던 교사 사망…교원단체들 "공교육 시스템 비극"

새로운 이슈 보기