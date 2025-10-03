교통사고로 시력 잃은 삵, 우치동물원 새 가족 됐다

밀수 앵무새 5마리도 이송…추석 연휴 공개

멸종위기 동물 보호·보전 연구 거점 기대

광주 우치동물원이 3일 교통사고로 시력을 잃은 삵과 불법 밀수 과정에서 구조된 앵무새들을 받아 새 가족으로 맞았다고 밝혔다.

교통사고로 시력을 잃은 삵이 새 보금자리인 광주 우치동물원 우리 안을 조심스레 살피고 있다. 우치동물원 제공 AD 원본보기 아이콘

우치동물원은 이들을 보호하며 야생동물 보전 연구를 강화하고 시민들에게 생명 존중의 가치를 알릴 계획이다.

멸종위기 야생생물 2급인 삵은 지난 7월 25일 광주야생동물구조관리센터에서 구조돼 들어왔다. 2020년 북구 청풍동에서 교통사고로 추정되는 사고를 당해 신경 장애와 시각 상실, 골절 등 영구 장애를 입어 방생이 불가능했다. 그동안 관리센터에서 보호받아왔으며, 앞으로 동물원에서 전문 치료와 관리를 받는다.

멸종위기 앵무새(뉴기니아, 오색장수앵무) 5마리도 새 보금자리를 얻었다. 불법 밀수·사육 과정에서 확보돼 국립생태원에서 보호받던 개체들로, 지난 7월 26일 우치동물원으로 옮겨졌다. 이들은 건강검진과 적응 과정을 거쳐 추석 연휴가 시작되는 이 날부터 시민과 만난다.

우치동물원은 구조 동물의 보호와 종 보전 연구를 이어가며 생명 존중 교육 효과를 기대하고 있다. 삵 연구 성과는 향후 서식지 외 보전기관 준비에도 활용될 전망이다.





호남취재본부 송보현 기자



