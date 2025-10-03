가을철, 진드기·설치류 매개 감염병 주의

긴소매, 밝은색 옷 착용 등 예방수칙 철저 당부

대전에서 올해 9월 17일 기준 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 4명, 쯔쯔가무시증 7명, 신증후군출혈열 5명이 발생이 확인됐다. 이는 전국적으로도 꾸준히 발생하는 추세다.

이렇듯 대전시가 성묘와 등산, 농작업 등 야외활동이 늘어나는 가을철을 맞아 시민들에게 진드기·설치류 매개 감염병 예방수칙 준수를 당부했다.

시는 올해 대전 중구에 거주하는 50대 남성이 농작업 이후 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)으로 사망한 사례가 발생해 각별한 주의가 필요하다고 밝혔다.

대표적인 가을철 감염병으로는 ▲중증열성혈소판감소증후군(SFTS) ▲쯔쯔가무시증 ▲신증후군출혈열이 있다.

SFTS는 작은소피참진드기에 물려 감염되며, 물린 뒤 4~15일 내 발열, 근육통, 어지럼증, 소화기 증상 등이 나타난다. 현재 백신은 없으며 치명률이 약 20%로 높은 편이다.

쯔쯔가무시증은 털진드기 유충에 물려 감염되며, 물린 부위에 가피가 생기는 것이 특징이다. 발열·두통·피부 발진·림프절 종대 증상이 나타나며, 조기 항생제 치료 시 완치가 가능해 빠른 진단과 치료가 필수적이다.

신증후군출혈열은 설치류의 배설물·소변·타액을 통해 감염되며, 발열과 근육통, 심할 경우 심부전으로 이어질 수 있다. 군인, 농부 등 야외 활동이 많은 사람은 증상 발현 시 즉시 의료기관을 찾아야 한다.

태준업 대전시 체육건강국장은 "가을철에는 긴소매와 긴 바지, 밝은색 옷 착용, 풀밭에 앉지 않기 등 예방수칙을 생활화해야 한다"며 "발열·근육통 등 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 진료받아야 한다"고 당부했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



