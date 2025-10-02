연합뉴스
[속보]경찰, 이진숙 전 방송통신위원장 자택서 체포
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
마스크영역
2025년 10월 02일(목)
