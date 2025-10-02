안규백, 미 육군장관 접견 "MRO 협력 강화해야"

안규백 국방부장관이 2일 다니엘 드리스콜 미 육군성 장관을 접견하고 양국 간 유지·보수·정비(MRO) 분야에서의 협력을 다짐했다.

안 장관은 이날 오전 서울 용산구 국방부 청사에서 다니엘 드리스콜 장관을 접견하고 한반도 안보정세와 한미동맹 발전방안에 대해 논의했다.

안 장관은 겹견에서 한미 양국의 국방 및 군사 당국 간 신뢰와 협력이 한미동맹의 발전을 이끌어 온 핵심 동력이라고 전하면서 드리스콜 장관과 함께 동맹 강화를 위해 긴밀히 협력해 나갈 것을 강조했다.

또 양 측은 북한 핵·미사일 위협 억제 및 대응을 위해 굳건한 연합방위태세 유지가 중요하다는 점에 공감했고, 안 장관은 한반도의 평화와 안정에 기여하고 있는 주한미군의 핵심적 역할을 높이 평가했다.

특히 안 장관은 한미동맹을 '미래형 포괄적 전략동맹'으로 발전시키기 위해 과학기술 및 MRO 분야에서 호혜적 협력을 더욱 강화해야 한다고 강조했고, 드리스콜 장관은 이에 공감을 표했다.

또 양측은 현대전에서 드론의 중요성이 높아지고 있음에 공감하면서 드론의 공동 연구·생산·운영 등 협력을 확대해 나가기로 했다.

한편 드리스콜 장관은 같은 날 오전 김규하 육군참모총장과 환담을 갖고 양국 육군의 미래 준비를 위한 교류협력 심화 방안에 대해 논의했다. 양국 육군은 군사혁신 분야 공유 및 지속지원 분야 공동 발전을 위해 긴밀히 협력키로 했다.





