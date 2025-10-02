"지역 어르신께 보양식 대접" 대한항공-아시아나항공, 추석맞이 봉사

대한항공과 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 9,210 전일대비 10 등락률 -0.11% 거래량 114,383 전일가 9,220 2025.10.02 14:04 기준 관련기사 대한항공·아시아나항공, '통합 교관회의' 개최아시아나항공, 마일리지 전용기 유럽·동남아로 확대"무비자에 中 여행객 밀려든다…사드 이전 회복 기대감"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 은 2일 추석 맞이 공동 사회공헌활동을 진행하며 한가위의 뜻을 되새겼다.

양사는 이날 오전 서울 강서구 노인종합복지관 구내식당과 데이케어센터에서 어르신 600여명에게 추석 음식을 대접했다. 기내식을 담당하는 대한항공씨앤디서비스와 협업해 항공사만의 특색을 살렸다.

봉사활동에는 대한항공과 아시아나항공 임직원 40여명, 대한항공씨앤디서비스 직원 20명 등 총 60여명이 참석했다. 대한항공과 아시아나항공 임직원들은 정성스럽게 준비한 추석 보양식을 배식하고 어르신들의 식사를 도왔다.

대한항공-아시아나항공 양사 임직원들이 서울 강서구 지역 어르신들에게 추석 음식을 대접하고 있다. 대한항공 제공

음식은 대한항공씨앤디서비스 소속 셰프가 현장에서 직접 조리했다. 전복해신탕, 소고기 야채 잡채, 데리야끼 장어, 녹두전·호박전, 과일 샐러드 등 다양한 메뉴로 구성해 명절을 한껏 느낄 수 있게 했다. 식사 후에는 송편과 단팥빵, 약식, 식혜 등 후식을 담은 선물꾸러미를 증정했다.

대한항공 관계자는 "명절을 앞두고 지역 주민들과 나눔을 실천함으로써 더욱 더 풍성한 한가위를 맞이해 뜻깊다"며 "올해는 아시아나항공 임직원도 참여해 사회공헌활동에 의미를 더했다"고 설명했다.





우수연 기자



