본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

금투협, 프랑스 국부펀드와 투자 세미나 개최

박형수기자

입력2025.10.02 10:04

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금융투자협회는 오는 15일 프랑스 공공투자기관인 비피아이프랑스(Bpifrance), 주한프랑스대사관과 함께 'Bpifrance 방한 세미나'를 개최한다고 2일 밝혔다.


비피아이프랑스는 프랑스 정부와 공공투자기관(CDC)이 각각 49.2%를 출자해 설립한 프랑스 국부펀드 겸 공공 투자은행이다. 약 570억 유로(한화 약 94조)를 바탕으로 벤처투자, 중견기업 성장투자, 펀드출자 등 다층적인 투자활동을 통해 프랑스 기업의 성장을 지원하고 있다.

비피아이프랑스의 주요 사업 구조와 글로벌 투자전략, 주요 협력 사례를 국내 금융투자업계에 소개하는 목적으로 세미나를 마련했다. 업계의 관심을 증대하고, 새로운 투자 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.


세미나에는 비피아이프랑스 전략적 파트너십 이사, 주한 프랑스대사관 경제통상대표부 관계자 등이 참석한다.


사전 신청을 통해 세미나에 참석할 수 있다. 금융투자협회 국제업무부를 통해 신청하면 된다.




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

"빈손은 싫고, 새건 비싸고"…명절 선물도 중고거래 시대

尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

셧다운 직격탄…金 안전자산 불붙고 달러는 '흔들'

새로운 이슈 보기