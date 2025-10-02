구윤철 "서비스 산업, 규제혁파로 新성장동력 마련"

서비스산업 경쟁력 강화 TF 첫 회의

정부와 경제단체가 한국 경제의 새로운 성장동력으로 서비스산업 육성을 본격화한다. 국내관광 활성화와 규제 혁신을 통한 신서비스 확산, K-서비스 수출 확대를 위해 중점 지원할 방침이다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 2일 서울 한국경제인협회에서 열린 '서비스산업 경쟁력 강화 전담반(TF)' 1차 회의에서 "우리 경제의 질적 성장을 이끌고 내수와 수출을 활성화하기 위해 서비스산업을 새로운 성장동력으로 육성하겠다"고 말했다.

구 부총리는 "서비스산업은 우리 경제 부가가치의 60%, 고용의 70%를 차지하는 가장 큰 산업이자 경제적 파급효과가 막대한 분야"라며 "그럼에도 선진국과 비교하면 생산성이 절반 수준에 머물러 있어 경쟁력 강화가 시급하다"고 강조했다.

정부는 ▲고부가 서비스산업 혁신 ▲서비스 기업 성장 지원 ▲K-서비스 수출 확대 ▲신서비스 출현을 위한 규제 혁파 등 4가지 방향에 중점을 두고 전담반을 운영해 나갈 방침이다. 우선 내·외국인 관광객의 입국부터 숙박·교통·결제·먹거리·볼거리 등 편의를 제고하고 지역관광 콘텐츠를 확충하는 방안을 추진할 계획이다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 2일 서울 영등포구 한국경제인협회 컨피던스센터에서 열린 서비스산업 경쟁력강화 TF 1차회의 시작에 앞서 류진 한경협 회장으로부터 정책제안서를 전달 받고 있다.

또 숙박시설의 품질향상을 위해 숙박업 진흥체계 개선방안을 마련하고, 내국인 공유숙박 제도화도 추진한다. 변화된 환경을 반영한 관광진흥법상 관광업종 체계 정비 등 관련 제도 재정비에도 나선다.

아울러 K-Pop 공연장 확대, KTX 등 간선 교통망의 지역 간, 지역 내 교통체계 연계 강화 방안을 지자체와 함께 모색할 방침이다. 관광 데이터를 한곳에 모아 분석하고, 외국인의 결제 편의를 위해 외국인 모바일 인증체계도 개선한다.

지역관광 활성화 추진 방향으로는 서울 외 지역에 글로벌 수준의 관광권역을 육성하는 '지역관광 선도 프로젝트' 추진계획을 연내 마련한다. 구 부총리는 "내년 두 곳 정도의 선도권역을 선정해 재정투자, 관광 프로그램 개발, 규제개선 등 패키지로 지원할 것"이라고 설명했다.

전 부처·기관의 관광 관련 사업을 통합 연계하고 민간투자 유치에도 나선다. 이달 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 한국을 찾는 외국인들이 다시 방문할 수 있도록 편의 확충을 강화할 계획이다.

정부는 행사 기간 중 '관광서비스 누리살핌단'을 구성해 주요 관광지를 점검하고, 경북도·경주시와 함께 교통, 숙박, 쇼핑, 식음 등 외래객 편의 서비스를 개선한다. 외국인 교통 할인 등을 도입해 지역 관광 경험을 확대하고, 행사 이후에는 경주를 역사·문화·국제 테마 수학여행지로 홍보해 지속적인 국제 행사 유치에도 나설 계획이다.





세종=이동우 기자



