태백시, 공공배달앱 '먹깨비' 추석 맞이 할인 이벤트 실시

선착순 100명 매일 3000원 할인쿠폰 제공

강원도 태백시(시장 이상호)는 추석 연휴를 맞아 공공배달앱 '먹깨비' 할인 이벤트를 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 3일부터 9일까지 7일간 매일 정오부터 선착순 100명에게 3천 원 할인쿠폰을 지급하는 방식으로 진행된다.

소비자는 1일 1회, 1만5000원 이상 주문 시 쿠폰을 사용할 수 있으며 타 이벤트 쿠폰과도 중복 사용이 가능하다.

지난 2월 본격 운영을 시작한 '먹깨비'는 민생회복 소비쿠폰, 할인쿠폰 발행, 지역화폐 연계 결제 등을 통해 시민들의 호응을 얻으며 운영 6개월 만에 매출이 23배 증가하는 성과를 거뒀다. 현재 월간 주문 건수는 약 3만6000건으로, 지역 전체 주문의 75% 내외를 차지할 만큼 안정적으로 자리 잡았다.

태백시 관계자는 "추석 연휴를 맞아 지역 소상공인들에게 힘이 되고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 공공배달앱 '먹깨비'가 더욱 활성화될 수 있도록 다양한 지원과 행사를 추진하겠다"고 말했다.

한편, 태백시는 이러한 성과에 힘입어 오는 12월에도 3000원 할인쿠폰을 발행해 소상공인과 소비자 모두에게 혜택을 제공할 계획이다.





