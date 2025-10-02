[포토] 제1회 3+알파(α) 회의 참석하는 구윤철, 배경훈 부총리

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부장관과 배경훈 과기부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(왼쪽부터)이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 김민석 국무총리와 3+@ 첫 회의를 하기 위해 입장하고 있다. 가운데는 윤창렬 국무조정실장.







