진주시설관리공단, 제 3회 신규직원 공개 경쟁 채용

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.02 09:43

일반직 및 공무직 26명 채용
10월 16일부터 28일까지 응시원서 접수

경남 진주시 시설관리공단은 올해 세 번째 신규직원 공개 경쟁 채용을 실시한다. 채용인원은 일반직 19명, 공무직 7명 총 26명으로 신규직 11명, 경력직 15명으로 구분해 채용한다고 2일 밝혔다.

진주시 시설관리공단.

진주시 시설관리공단.

채용 절차에 대한 세부 사항은 공단 홈페이지 및 전용 채용사이트에서 확인할 수 있으며, 응시원서 접수는 오는 16일 오전 9시부터 28일 오후 6시까지 전용 채용사이트를 통한 온라인 접수만 가능하다.


최종합격자는 서류심사, 필기시험, 인성 검사, 면접시험을 거쳐 12월 중에 발표할 예정이다.

공단 관계자는 "이번 채용은 공공하수처리시설 등 수탁으로 전문적인 인력 충원에 필요한 것"이라며 "공정하고 투명한 채용제도를 통해 우수한 인력을 선발하여 공공시설물 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
