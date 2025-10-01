광주시 "복합쇼핑몰 '더현대 광주' 정상 추진 중"

옛 전방·일신방직 부지 주상복합개발 무관

현대백화점그룹, 당초 계획대로 착공 예정

광주시는 초대형 복합쇼핑몰 '더현대 광주'가 옛 전방·일신방직 부지 내 주상복합개발과는 별개로 정상 추진되고 있다고 1일 밝혔다.

최근 일부 시공사의 주상복합개발 사업 포기 소식에 따라 동일 부지 내 추진 중인 '더현대 광주' 건립도 차질을 빚는 것이 아니냐는 시민들의 우려가 제기됐으나, 시는 복합쇼핑몰의 경우 현대백화점그룹이 독립적으로 진행하는 사업으로 주상복합개발 사업과는 직접적인 연관이 없다고 설명했다.

시와 현대백화점그룹은 지난 7월 '더현대 광주 착공보고회'를 열고 올해 10월말 착공 예정임을 공식 발표했다. 현재 현대백화점그룹은 '더현대 광주' 시공사 선정을 위한 절차를 진행 중이며, 시공사 선정이 완료되는 대로 착공 준비에 들어갈 예정이다.

'더현대 광주'는 연면적 27만2,955㎡(8만2,569평), 영업면적 10만890㎡(3만평), 지하 6층~지상 8층 규모, 총 주차대수 2,652대에 달하는 초대형 복합쇼핑몰이다. 이는 광주 도심 최초의 대규모 민간 복합문화상업시설로 지역 상권 활성화와 도시 이용 인구 확대에 크게 기여할 것으로 기대된다.

시는 원활한 추진을 위해 담당부서와 자치구 등이 참여하는 신활력행정협의체를 구성, '신속·투명·공정' 3대 원칙에 따라 행정절차를 진행했다. 교통영향평가, 경관·건축 심의 등 통상 19개월이 소요되는 절차를 11개월 만에 마무리하며 착공 일정을 앞당겼다.

이승규 신활력추진본부장은 "지난 7월 착공보고회에서 시민들께 약속드린 일정대로 현재 이상 없이 추진되고 있다"며 "현대백화점그룹이 추진하는 '더현대 광주'는 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 도심형 랜드마크로 자리매김할 것이며, 광주시도 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





